Preta Gil tranquiliza fãs após ida a hospital com crise de ansiedade: 'um dia de cada vez'

A cantora Preta Gil, de 48 anos, tranquilizou os fãs após dar entrada em um hospital na última quinta-feira (20). Em publicação em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (21), a artista disse que sentiu um mal-estar e os médicos identificaram que ela estava com uma crise de ansiedade severa.

"Aos meus amores, sim. Ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital, era uma crise de ansiedade severa, só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável", disse.

Preta ressaltou que recebeu medicação indicada pelo psiquiatra e não precisou ficar internada. Ela viajou ao Maranhão para comemorar o aniversário de uma das irmãs, Marina.

"Estou aqui vivendo o que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!", disse aos seguidores. Em meio a tratamento contra câncer de estômago, ela anunciou afastamento das redes sociais no início de julho.

Segundo a baiana, o afastamento da internet é para "mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual". Ela disse que a pressão nas redes sociais "está atrapalhando o processo de cura do câncer".

Término durante tratamento

Durante o tratamento, Preta precisou lidar com a separação de Rodrigo Godoy, após sete anos juntos. A cantora revelou que se separou antes de descobrir uma traição.

Segundo rumores, o personal trainer teria se envolvido com uma stylist de Preta, Ingrid Lima. Preta chegou a confirmar a teoria, mas apagou a publicação após pedido do ex e de Ingrid.

Diagnosticada com um câncer no intestino, Preta passou por cinco meses de tratamento e deve ser submetida a uma cirurgia em agosto.