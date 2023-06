Preta Gil apaga post no Instagram após pedido de ex: ‘pombinhos me imploraram’

A cantora Preta Gil fez um novo post no Instagram, na tarde desta quinta-feira (29), dizendo que apagou um desabafo que havia feito na rede social a pedido do ex-marido, Rodrigo Godoy. Mais cedo, a artista havia confirmado nos 'Stories' que o personal trainer a traiu com uma amiga dela, que estava morando na casa dos dois.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso", escreveu ela na rede social, em referência a Rodrigo Godoy e sua ex-stylist, Ingrid Lima.

Legenda: Desabafo de Preta Gil nos 'Stories' do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

"Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles, e, sim, sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", concluiu Preta.

Divórcio

A separação de Preta e Rodrigo aconteceu durante o tratamento da artista contra um câncer no intestino. O personal nunca se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.