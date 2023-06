Lutando contra o câncer, Preta Gil desabafa sobre separação: 'livramentos'

A cantora Preta Gil desabafou, nessa quinta-feira (22), sobre o momento difícil em meio ao tratamento contra um câncer no intestino, denominando a recente separação como um "livramento". Além disso, a artista ainda disse estar feliz com a retomada do trabalho nos palcos e com a apresentação em um festival em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

"É tanta podridão, é tanta… É uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando na minha cura, no meu bem-estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade", explicou Preta, sem citar diretamente o término do casamento com o produtor Rodrigo Godoy.

A separação, inclusive, foi cercada de polêmicas. O ex-marido de Preta, Rodrigo, foi visto com outra mulher enquanto a cantora seguida em tratamento nos últimos meses. Segundo boatos, ele teria a traído dentro da residência onde moravam.

Entretanto, Preta segue, agora, no tratamento para se curar da doença. "Terminei a radioterapia uma semana antes de começar a turnê. Consegui fazer muito bem. Fiquei com uma sinusite, mas estou bem. Até porque a minha fonoaudióloga mora em BH, então ela vai tirar toda essa congestão nasal que eu estou", disse no mesmo relato publicado nos Stories do Instagram.

Sem detalhes

Segundo ela, a situação não tem sido fácil, tanto por conta da doença como pelos fatores externos.

"Acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu estou melhorando, o quanto eu estou me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi fácil passar por tudo o que eu passei, junto e com tanta dor, que um dia, quem sabe, eu talvez divida com vocês", continuou.

Desde o término, Preta não deu detalhes exatos de como teria conduzido o momento. Apesar disso, confirmou o fim da relação e disse estar sendo amparada pela família e pelos amigos, além de dizer que não seria paralisada pela "dor da traição".