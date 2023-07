Perfil de irmã de Bruna Biancardi é hackeado após críticas contra Neymar Jr

A irmã de Bruna Biancardi, namorada grávida de Neymar Jr., 31, Bianca Biancardi, de 29 anos, teve o perfil hackeado nesta segunda-feira (10). O perfil de Bianca publicou stories suspeitos em que mostravam o golpe do Pix. A nutricionista ganhou notoriedade após publicar uma carta aberta criticando as supostas traições do jogador.

Nos Stories, é possível ver uma foto de Bianca em Doha, no Catar e depois imagens com ofertas de investimentos imediados, feitos por PIX. A nutricionista ainda não se manifestou sobre o assunto.

As irmãs deixaram de se seguir no Instagram. O jogador deu unfollow na nutricionista pouco tempo após o texto. Antes de publicar carta criticando cunhado, Bianca tinha o perfil privado e poucos seguidores.

Legenda: Bruna e Bianca Biancardi deixaram de se seguir no Instagram Foto: Reprodução

Relembre desabafo

Bianca Biancardi publicou um texto, no último 30 de junho, detonando o jogador de futebol pelas polêmicas de traição e flerte com diversas mulheres nas redes sociais. "Está debochando da situação ao invés de sentir vergonha", disparou a nutricionista no Instagram.

Em um longo texto, ela pediu que o atleta "pare de tratar situações graves com risadinha". "Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação quando não se tem responsabilidade, compromisso e cuidado com o próximo".

Bianca exaltou Bruna e disse que a influenciadora foi "muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplos dentro de casa". Ela ainda frisou que a irmã não tem "nenhum tipo de contrato ou acordo" com Neymar.