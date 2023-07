Jornalista Cecilia Flesch registra marca 'Rivonews' e anuncia novo programa

A jornalista Cecilia Flesch registrou a patente da marca Rivonews, termo utilizado ao falar da emissora Globonews, de onde foi demitida em junho.

Registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o nome deve ser usado em um novo programa da jornalista. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Flesch disse que não sente falta de trabalhar no canal de notícias e que quer se afastar da imagem de jornalista sisuda no novo programa.

"É um projeto para o YouTube e plataformas de áudio. É um programa de jornalismo, mas não segue um formato quadrado", contou.

Cecilia comentou que a produção da Globonews pedia para ela ser mais contida, mas que o mesmo não acontecia com outros apresentadores. "Por que eu não podia ser um pouco mais leve, como o maravilhoso Marcelo Cosme, por exemplo? Hoje percebo que era pura implicância", disse.

Flesch afirmou ainda que não se surpreendeu com sua demissão. "Eu era, na cabeça da direção, um elo fraco e muito simples da jogada. Todo mundo tinha um nicho, um ativo. A Natuza Nery tem o ativo da reportagem do impresso, o Marcelo Costem da comunidade LGBTQIA+, a Aline Midlej dos negros e eu? Era comum, branca, cis e classe média. Não era nada", opinou.

Comentários sobre a Globonews em podcast

Flesch foi demitida do Grupo Globo em 13 de junho, após 17 anos na empresa. O desligamento ocorreu após uma entrevista concedida pela jornalista no podcast 'É Nóia Minha' viralizar.

Cecilia criticou as escolhas de temas em programas da emissora e ainda fez piadas sobre o momento da apresentação. "Tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia", declarou.

A jornalista disse ainda que utilizava joguinhos de celular para entrevistar políticos e se manter entretida durante as três horas de apresentação ao vivo no programa 'Em Ponto'.

Em determinado momento do bate-papo, ela revelou que nos bastidores a emissora é chamada de "RivoNews", em referência ao ansiolítico Rivotril.

Uma semana após a demissão, Cecília compartilhou um vídeo afirmando que passou por um período intenso e definidor após sair da emissora. Ela agradeceu ao apoio que recebeu e disse estar se reorganizando profissionalmente.