Jornalista Cecília Flesch compartilha vídeo com primeira semana após ser demitida da Globo

Uma semana após ser desligada da TV Globo, a jornalista Cecília Flesch compartilhou um vídeo com momentos íntimos e pessoais no Instagram, nesta terça-feira (20). Cecília foi demitida após repercussão de uma entrevista no podcast "É nóia minha?" na qual criticava a emissora e alinha editorial.

O vídeo inicia com sua última participação na Globonews, em seguida Cecília conta que "teve sim um tanto de choro emocionado", além de flores, presentes, encontro com amigos e momentos com a filha.

A apresentadora ainda aproveitou a oportunidade para refletir sobre a semana. "A 1ª semana do resto da minha vida. Os 7 dias mais intensos e definidores que já passei", escreveu.

Dentre os vídeos e fotos, Cecília compartilhou um momento com a filha. "O bem mais precioso de todos: pude colocar a Duda pra dormir", escreveu.

Para concluir, a apresentadora publicou um momento trabalhando, mas não deu detalhes sobre os projetos futuros.

Demissão da Globo

A jornalista foi demitida da Globo no final da tarde do dia 13 de junho. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash, Cecilia afirmou ter sido demitida com todos os direitos trabalhistas.

O desligamento ocorreu após uma entrevista dela viralizar, na qual ela comentou sobre a linha editorial dos programas e com piadinhas sobre a apresentação.

"Tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia", declarou Cecilia, que também contou utilizar joguinhos de celular para se manter entretida durante as três horas de apresentação ao vivo no 'Em Ponto'.

Na última quarta-feira (14) se pronunciou em vídeo publicado nos Stories do Instagram. Ela disse ter não recebido mensagens de haters quanto esperava. "O que está vindo de benefício não tem preço, não. Eu vou organizar a minha vida. Obviamente estou com filtro, porque a pessoa está um caos", concluiu.