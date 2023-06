Jornalista Cecilia Flesch é demitida da Globo após falar mal da emissora em podcast

A jornalista Cecilia Flesch confirmou ter sido demitida do Grupo Globo no final da tarde desta terça-feira (13). A informação foi veiculada pelo portal Splash, do UOL, pelo colunista Lucas Pasin.

"Fui demitida com todo respeito e direitos trabalhistas", disse a apresentadora do Em Ponto, da GloboNews, ao colunista. Cecilia deixa a emissora após 17 anos de serviços prestados.

O desligamento, inclusive, ocorre após uma entrevista concedida por Cecilia em um podcast viralizar. Na ocasião, ela falou mal da GloboNews, citando o programa que apresenta todas as manhãs na emissora, e criticando as decisões editoriais tomadas diariamente.

Inicialmente, a jornalista foi afastada e chamada para uma reunião de emergência. Conforme os detalhes de Lucas Pasin, Cecilia, Miguel Athayde, que é diretor de Jornalismo da GloboNews, e Ali Kamel, diretor de Jornalismo da Globo, estiveram presentes no momento.

A decisão, então, seria a de suspender a profissional, mas tudo foi mudado após a conversa, quando o caminho escolhido como o mais correto pelos integrantes da alta cúpula da emissora foi o do desligamento imediato.

Em nota, a Globo agradeceu a "frutífera colaboração" de Cecilia Flesch e oficializou a saída da jornalista. "Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O 'Em Ponto' terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco", diz o pronunciamento.

Entrevista em podcast

A entrevista concedida por ela, que foi ao ar no podcast 'É Noia Minha?' no último dia 27 de abril, viralizou na segunda-feira (12). As declarações da jornalista citavam as escolhas de temas em programas da emissora e ainda faziam piadas sobre o momento da apresentação.

"Tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia", declarou Cecilia, que chegou a desaconselhar a ex-apresentadora Carol Martins a retornar para a televisão.

Ainda na mesma conversa, a jornalista teria dito que utilizava joguinhos de celular para se manter entretida durante as três horas de apresentação ao vivo no 'Em Ponto'.