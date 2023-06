Assessoria de imprensa nega gravidez de Bella Campos

A assessoria de imprensa de Bella Campos negou ao Gshow que a atriz esteja grávida do namorado, o cantor MC Cabelinho. Na segunda-feira (12), o casal publicou em seus respectivos perfis do Instagram imagens de sapatinhos de bebê, o que acabou gerando especulação entre os fãs de que a artista estaria grávida.

Esse ano, em entrevista ao podcast PodPah, MC Cabelinho revelou que fez vasectomia, mas confirmou que pensa em reverter o procedimento.

“Quando eu pensei em fazer eu nem conhecia minha mina, já estava programado e ela super me apoiou. Até porque ela está na segunda novela dela agora, não é legal para ela também ter filho e, daqui a dois anos, eu posso reverter o bagulho”, explicou.

Legenda: Bella Campos também publicou imagem de sapato infantil Foto: Reprodução/Instagram

Na época que fez a vasectomia, no fim de 2022, o artista postou a foto do mesmo sapatinho publicada ontem em suas redes, contando que se trata de uma “vasectomia reversível”, e que no momento estava focado no trabalho.

Legenda: MC Cabelinho postou foto de sapatinho Foto: Reprodução/Instagram

Cabelinho e Bela se conheceram nos bastidores da novela “Vai na Fé”.