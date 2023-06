Fãs especulam gravidez de Bella Campos após foto de tênis de bebê com MC Cabelinho

O ator MC Cabelinho postou uma foto, na noite desta segunda-feira (12), de um tênis de bebê. Por conta da imagem, os fãs agora especulam que Bella Campos está grávida. No início do mês, ele já tinha revelado planos de reverter a vasectomia para ter filhos com a atriz.

Os dois já afirmaram que pretendem se casar. “Já conversamos sobre filho. Eu sou um menino vasectomizado. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto. Acredito que não demora, não”, disse MC Cabelinho, em entrevista ao portal iG Gente.

A cirurgia foi feita pelo funkeiro no ano passado, antes de ele conhecer Bella Campos.

Casamento

Apesar de ainda não revelarem a data, Bella Campos já adiantou que sabe em que dia deve acontecer a celebração da união: em um dia 13. "A gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13", explicou ela em entrevista ao Fantástico.

Juntos desde outubro de 2022, eles se conheceram durante a preparação do elenco para a novela. Na época, Bella ainda atuava como a personagem Muda, em 'Pantanal'. Uma troca de olhar durante uma dinâmica foi o suficiente para descobrirem o interesse um no outro.