Após polêmicas com dono da Blaze, Felipe Neto diz que prepara vídeo sobre plataforma de aposta

O influenciador e empresário Felipe Neto disse, no Instagram, que prepara um vídeo para se pronunciar sobre a casa de apostas Blaze. Felipe deve comentar sobre as polêmicas em relação ao seu nome, conforme informou nesse domingo (11). A empresa é suspeita de manipular apostas.

"Quero dizer que eu vou sim me pronunciar sobre toda essa polêmica que criaram a respeito da nossa patrocinadora, a Blaze", comentou. O influenciador ainda disse que “as pessoas acreditaram em um mundo de mentiras".

No último dia 5 de junho, Felipe Neto se pronunciou sobre o assunto no twitter. O influenciador saiu em defesa da Blaze e alegou que os ataques foram arquitetados.

"Um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados. Há intenção por trás, há interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassinos do mundo. Por que perseguir só um site? Todos são cassinos, todos têm reclamações (como qualquer empresa), todos representam risco, nenhum pode ser processado porque não há regulação no Brasil, todos estão em paraísos fiscais justamente pela falta de regulação", escreveu no twitter, na época.