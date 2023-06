MC Daniel diz estar em ‘pior momento da cabeça’ e anuncia pausa nas redes sociais

Em meio aos rumores do término com a atriz Mel Maia, MC Daniel fez um longo desabafo nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (12). O funkeiro apareceu bem abalado na rede social, segurando o choro, e disse estar passando pelo “pior momento da cabeça”.

“Estou no meu pior momento de cabeça, mas vendo muito bem quem é quem. Estou vendo quem está soltando a minha mão e quem está comigo. Vou me reerguer, porque já passei por isso a vida inteira. Mentiras, pessoas tentando me prejudicar. Não fiz nada para merecer isso”, relatou ele. “Sentindo ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir. Sei lá, estou ficando louco”, continuou.

MC Daniel ainda disse no vídeo ter gratidão por Mel Maia, e anunciou que vai fazer uma pausa nas redes sociais.

“Desse lado aqui, não esperem exposição de nada, indireta. Desse lado aqui, eu, minha família e meus parceiros, todo mundo tem muita gratidão por ela, pela família dela. Não estou em um momento bem mesmo de cabeça. E agora vou dar um tempo daqui, dar uma pensada, ver onde estou errando, acertando, conversar com um profissional também”, concluiu.

Sem aliança

Domingo (11), o funkeiro apareceu em uma foto publicada na rede social sem aliança, e respondeu os fãs que o questionaram o motivo dele não estar usando o acessório: “Não tem por que eu usar aliança”, respondeu, aumentando os rumores do término do relacionamento.

Após o comentário, Mel Maia apagou os destaques do Instagram com momentos ao lado de Daniel.

Crise

Na última semana, Léo Dias divulgou que Mel Maia e MC Daniel estavam enfrentando uma crise. Segundo o jornalista, amigos próximos teriam dito que eles não estavam mais juntos.

O jogador de futebol João Pedro, ex-namorado da atriz, que joga no Brighton, na Inglaterra, e que estava no Brasil de férias, teria sido o pivô da crise no relacionamento de Mel Maia e MC Daniel. Após os boatos, o atleta chegou a desmentir a notícia. “Tenho nada a ver com isso”, escreveu.