'Não tem por que eu usar aliança', diz MC Daniel após rumores sobre fim de namoro com Mel Maia

O funkeiro MC Daniel surgiu sem aliança durante a turnê que faz pela Europa, o que aumentou os rumores de que ele teria terminado o namoro com a atriz Mel Maia.

Vários fãs questionaram sobre ele não estar usando o acessório, que custou R$ 33 mil, e o funkeiro respondeu à pergunta nos comentários de seu perfil do Instagram: “Não tem por que eu usar aliança”, escreveu.

Legenda: MC Daniel respondeu sobre ausência da aliança Foto: Reprodução/Instagram

Após o comentário, Mel Maia apagou os destaques do Instagram com momentos ao lado de Daniel. Por enquanto, as fotos dos dois juntos continuam no feed de ambos.

A atriz também não comentou sobre o assunto em suas redes sociais. Ontem (11), ela postou Stories com amigas e na piscina relaxando. MC Daniel, por sua vez, encerrou a turnê europeia, ontem, em Londres.

Crise

Na última semana, Léo Dias divulgou que Mel Maia e MC Daniel estavam enfrentando uma crise. Segundo o jornalista, amigos próximos teriam dito que eles não estavam mais juntos.

O jogador de futebol João Pedro, ex-namorado da atriz, que joga no Brighton, na Inglaterra, e que estava no Brasil de férias, teria sido o pivô da crise no relacionamento de Mel Maia e MC Daniel. Após os boatos, o atleta chegou a desmentir a notícia. “Tenho nada a ver com isso”, escreveu.