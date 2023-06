Ex de Mel Maia, jogador João Pedro é apontado como pivô de término do namoro com MC Daniel

A presença de ex-namorado da atriz Mel Maia no Brasil fez crescer, entre os fãs da artista, a hipótese de que este pode estar entre os motivos do término da artista com MC Daniel.

O jogador de futebol João Pedro Junqueira está no Rio de Janeiro curtindo férias do time britânico Brighton. Ele e Mel Maia namoraram em 2020 e terminaram após a transferência dele para a Inglaterra, para jogar pelo time Watford. Junqueira é apontado por muitos fãs da atriz como 'o grande amor da vida' de Mel Maia.

As informações são do site do jornalista Léo Dias.

Na última quarta-feira (7), amigos próximos a Mel Maia e MC Daniel confirmaram também a Leo Dias o fim do relacionamento entre os dois. O artista, inclusive, teria sido visto sem a aliança - usada desde quando o casal anunciou o relacionamento - em passeio por Paris, capital francesa. A atriz também foi vista sem a joia.

Segundo informado, a volta do jogador de futebol - e ex-namorado de Mel Maia - teria despertado o ciúmes de MC Daniel e piorado a crise vivida pelo casal nos últimos tempos. O namoro termina depois de seis meses de relacionamento.

Briga com Léo Dias e Nego do Borel

MC Daniel trocou farpas com o jornalista Léo Dias e o cantor Nego do Borel sobre comentários relacionados ao término com a atriz. O funkeiro respondeu ambos no Instagram, em uma matéria publicada pelo jornalista que dizia: "Mas já? MC Daniel curte fotos da ex-amante de Casemiro, da Seleção".

Nego do Borel comentou: "Que isso, Leo. Tá mais rápido que um foguete", enquanto Daniel rebateu: "Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara".