Filipe Ret e influenciadora Agatha Sá assumem relacionamento no Dia dos Namorados

O rapper Filipe Ret assumiu namoro com a influenciadora Agatha Sá nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, em uma postagem feita no Instagram. "Amor livre", legendou ele. Agatha também compartilhou foto com o cantor em seus 'Stories' para selar o compromisso, mas usou apenas um emoji de coração em chamas para demonstrar o seu afeto.

O anúncio vem apenas alguns dias após a influenciadora transsexual Sophia Barclay divulgar um trecho de uma conversa com o cantor, na qual ele a convida para sexo a três com sua namorada.

Quem é Agatha Sá?

Agatha Sá nasceu em Nova Olinda do Norte, no Interior do Amazonas, mas mora, atualmente, em Manaus, na Capital. Ela tem 23 anos de idade, completos no último 15 de janeiro, e cursou Educação Física na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

No Instagram, ela tem cerca de 110 mil seguidores, número que tem aumentado com a repercussão do namoro. Já no TikTok, a jovem tem mais de 104 mil seguidores.

A foto mais recente no feed da influenciadora foi tirada em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. "Paixão da minha vida", comentou Ret na postagem.