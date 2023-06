Influenciadora Sophia Barclay expõe conversa com rapper Filipe Ret após convite 'quente'; entenda

A influenciadora trans Sophia Barclay expôs, nesta sexta-feira (9), uma conversa que teve com o rapper Filipe Ret. Por mensagem, foi convidada para fazer um trisal com ele e a namorada. O cantor não ofereceu dinheiro em troca de sexo, mas Sophia se sentiu objetificada, conforme relatou à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Para ela, foi um tratamento humilhante, como se ela fosse uma garota de programa. "Eu não vou me silenciar, não sou objeto. Me senti desvalorizada e marginalizada”, disse. Na troca de mensagens, Ret enviou nudes e fotos dele sem roupa, mesmo sem Sophia pedir.

Sophia Barclay Influenciadora “Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu”.

Outros convites como o de Ret já foram feitos para Sophia Barclay. “Vira e mexe um artista me chama. Diversos outros artistas me mandam mensagem”, detalhou.

Em desabafo, afirmou que não é um objeto sexual apenas por ser uma mulher trans. "É sobre isso que eu luto todo os dias. Quero mostrar a todos que, sendo uma pessoa transgênera, eu posso conquistar o impossível”.

Até a publicação desta matéria, o cantor não se manifestou sobre o caso.

Exposição nas redes sociais

Nos stories do Instagram, Sophia mostrou a conversa que teve com ele, porém logo excluiu. "Eu apaguei os stories anteriores porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada", afirmou.

O cantor pediu fotos da genitália de Sophia para mostrar a sua parceira. “Só pra eu mostrar pra ela. Só quero que você coma ela”, falou Ret.

Legenda: Rapper convidou a influenciadora para um trisal Foto: Reprodução

"Pessoas inclusive que já saíram e eu estou com medo, já derrubaram minha conta uma vez, vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada, porque se eu expor...”, acrescentou.

Depois de expôr o caso, outras pessoas mandaram mensagem para ela relatando que passaram por situações parecidas com Ret.