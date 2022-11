MC Cabelinho faz vasectomia reversível e revela planos para ser pai

O cantor MC Cabelinho revelou nesta quarta-feira (16) que fez uma cirurgia de vasectomia reversível e explicou o motivo da decisão nas redes sociais. "Quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Quero continuar focado no meu trabalho", escreveu o cantor nos Stories do Instagram.

Segundo 'little hair', como o artista é chamado pelos fãs, a cirurgia pode ser desfeita quando necessário. "Quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e, por isso, optei pela vasectomia reversível", esclareceu aos seguidores.

Paternidade

Apesar do procedimento cirúrgico, MC Cabelinho também falou sobre a vontade de ser pai. Os planos, claro, ainda parecem distantes, mas a vontade já se faz presente.

"Comprei esse tênis, deixei guardado e toda vez que eu olho para ele imagino uma voz dizendo: 'Papai, estou te esperando'", disse ele mostrando uma foto do calçado aos seguidores.

"Eu também estou te esperando, filho (a), mas deixa eu resolver umas coisas antes. Vou preparar sua chegada! Vai ser tudo planejado. Obrigada, Deus, por permitir isso", finalizou ele.

