Maraísa diz ser ‘a solteira mais feliz do mundo’: ‘Não tenho ninguém’

Nos bastidores da edição 2022 do Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Maraísa deu detalhes da vida amorosa e disse que está solteira há dois anos. E afirmou que se considera “a solteira mais feliz do mundo”.

“Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado. Tô há dois anos solteira, eu já estava solteira antes do 'Patroas'. Eu sou a solteira mais feliz do mundo. Não estou exigindo nada de ninguém, não tenho ninguém”, disse, em entrevista à coluna de Leo Dias.

Bil e Maraísa

Apesar da declaração, no último fim de semana, o ex-BBB Bil Araújo disse estar vivendo um affair com Maraísa. Os dois, inclusive, se beijaram no palco do festival, sábado (12).

“Rolou ontem. Tá rolando, a gente está conversando. Mas é um assunto que eu não gosto de ficar falando, porque o povo vai achar que eu estou biscoitando, e não é isso. Eu tenho a minha história também”, contou ao portal Ig Gente.

Bil e Maraísa namoraram antes mesmo dele ficar famoso, no BBB 21. Os dois tiveram um relacionamento enquanto ele trabalhava como segurança da cantora Marília Mendonça.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit