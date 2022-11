Bil Araújo confirma affair com Maraísa após beijo em show: ‘Rolando’

O ex-BBB Bil Araújo e a cantora Maraísa se beijaram no palco do Festival Caldas Countrys, em Caldas Novas, Goiás, na noite de sábado (11). Após o registro, o influenciador digital confirmou que os dois estão vivendo um affair.

“Ela é minha ex. Dela eu não falo. Rolou ontem. Tá rolando, a gente está conversando. Mas é um assunto que eu não gosto de ficar falando, porque o povo vai achar que eu estou biscoitando, e não é isso. Eu tenho a minha história também”, disse ele, ao portal Ig Gente.

“Não quero ficar tocando neste assunto porque gera outro tipo de assunto. Todo mundo viu, a gente se beijou, a gente não tem que esconder nada de ninguém. Estamos conversando. Depois vocês vão ver o que vai acontecer”, acrescentou ainda.

No sábado (12), inclusive, o ex-BBB postou uma foto com Maraísa em seu perfil do Instagram. “História demais”, escreveu na legenda.

Bil e Maraísa namoraram antes mesmo dele ficar famoso, no BBB 21. Os dois tiveram um relacionamento enquanto Bil trabalhava como segurança da cantora Marília Mendonça.