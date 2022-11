David Guetta fará show em Fortaleza em dezembro; veja local e onde comprar ingresso

O DJ francês David Guetta volta a se apresentar no Brasil após 6 anos do último show no País. Pelo menos três cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, receberão o artista na nova turnê.

Em Fortaleza, o show de David Guetta deve acontecer no próximo dia 29 de dezembro, no Marina Park Hotel. As vendas de ingressos começam nesta sexta-feira (18), às 12h. O cadastro para pré-venda já foi iniciado.

Os valores dos ingressos, porém, não foram divulgados, e o show ainda não aparece na agenda oficial do site do DJ.

Além de Fortaleza, cidades da Região Sul do Brasil devem sediar as apresentações: Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, terá show de Guetta no dia 7 de janeiro de 2023; e Jurerê, em Santa Catarina, recebe o espetáculo no dia seguinte, 8 de janeiro.

Quem é David Guetta

David Guetta é um reconhecido músico, DJ e produtor musical francês, vencedor de dois Grammy Awards, dono de hits como “Titanium”, “She Wolf” e “Dangerous”.

A última passagem dele pelo Brasil foi em janeiro de 2016, quando se apresentou em seis cidades do Sudeste e do Sul.

Antes disso, o DJ já havia passado por Fortaleza, durante a turnê “Listen”, em 2015. Ele fez um show no Centro de Eventos do Ceará.