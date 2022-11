Simone Mendes lança carreira solo buscando conquistar público de todas as regiões do Brasil

Após rompimento de parceria musical com a irmã, Simone Mendes lançou sua carreira solo e apresentou duas novas músicas nesse domingo (13). A revelação aconteceu em meio ao Caldas Country Festival, em Goiás, com a cantora sertaneja trazendo spoilers dos próximos passos que deve dar.

Entre as novidades, Simone conta com backing vocals, pessoas responsáveis por cantar e dançar ao lado dela, com coreografias pensadas para cada evento.

Legenda: Simone busca conquistar fãs de todas as regiões do Brasil Foto: Divulgação

Simone Mendes Ex-dupla de Simaria "Estrear minha história aqui, viver e olhar na cara das pessoas e sentir esse amor, de que eles estão ali, como a minha segunda voz. Sentindo que eles falam vamos juntos, somos a sua força, a sua segunda voz. Vai! Eu agarro aquilo com todo amor do mundo e faço a melhor entrega.”

Buscando ampliar o alcance da música dela em todos as regiões do Brasil, Simone deve baixar um pouco o tom de voz. "Foi feito esse estudo e agora minha voz vai baixar uns dois tons para gravar esse novo trabalho", afirmou.

Lançamentos das músicas

A cantora deve lançar as próximas músicas aos poucos, conforme relatou no palco. Apesar disso, deixou os fãs saborearem um gostinho do que está por vir ao cantar dois lançamentos: "Erro Gostoso" e "Dois Fugitivos".

"Eu não poderia deixar de fazer pelo menos um lançamento aqui. Está o Brasil inteiro, empresários, imprensa, fãs. Vai ser só no violão, para adiantar, a galera aprender e o pessoal saber cantar antes de lançar o DVD", disse.

Simone velou que pediu permissão da equipe para mostrar. Apesar de ambas as músicas serem novas, os amantes de sertanejo começaram a aprender e tentaram cantar junto. No festival, a artista não conteve a própria presença de palco. "Eu tive que me movimentar bastante... queria um patinete", brincou.

Parcerias futuras

Apesar de estar iniciando uma carreira solo, Simone já compartilhou que deseja gravar músicas em parceria com outros artistas.

Simone Mendes Cantora sertaneja "Eu gostaria muito de gravar uma música que eu tenho com Henrique & Juliano. Muito! Eu amo muito Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa. Esse povo do sertanejo, eu sou suspeita de falar porque é o estilo que eu canto, mas tem muitos talentos".

No entanto, não deve parar em parceria nacionais. A cantora ainda deseja gravar ao lado de Michael Bublé, cantor canadense com quem teve contato durante os shows.

"Ele pesquisou sobre minha carreira e fui vê-lo em um show no Brasil. Ele me viu e falou que era a segunda vez que ele me via e que sentia como se a gente fosse melhores amigos. Gostaria de fazer um feat com você", afirmou. O desejo é que seja gravada a clássica música de Bublé, "Home".