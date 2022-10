Simaria nega rivalidade com Simone e explica fim da dupla: 'chega uma hora que não dá mais'

A cantora Simaria Mendes negou, nesse domingo (9) ao Fantástico, que já tenha havido rivalidade entre ela e a irmã, Simone, com quem fazia dupla sertaneja. As duas anunciaram o fim da parceria em agosto deste ano. A artista explicou que a decisão de se separarem aconteceu após uma sucessão de fatores.

Simaria Mendes Cantora "É como um casamento que chega uma hora que já não dá mais."

Segundo ela, tudo começou em junho deste ano, quando teve que se afastar dos palcos por determinação médica. Ao programa, a sertaneja revelou que estava com um nódulo nas cordas vocais, que prejudicava o desempenho dela. Na entrevista, ela disse que atualmente está melhor da condição.

"Tava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. Quando fui ao médico, ele disse: 'Simaria, parou. Seu calo [nas cordas vocais] não está legal'", relembrou.

Apesar da orientação do especialista, a artista revelou que, inicialmente, não "tinha coragem" de parar de cantar. "Estava muito comprometida com tudo que eu tinha que fazer, em relação à dupla, aos contratantes, às pessoas que estavam em volta. Isso tudo mexia demais comigo", detalhou.

Em contrapartida, na ocasião, mesmo preocupada com a carreira, a sertaneja disse que ainda precisava lidar com o término do casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig. O fim da união entre os dois foi revelada em julho deste ano.

"Veio tudo de uma vez! A voz acabou. Estava extremamente machucada internamente, por conta da separação".

Simaria Mendes Cantora "Tava muito difícil e comecei a ter crise de pânico de ver meus filhos naquela situação, sofrendo. Crise de pânico que meu corpo estremecia. Chorava de cair no chão. Então, comecei a cuidar da minha vida, da minha voz, dos meus filhos", relembrou ao Fantástico.

Conforme a cantora, as fofocas e os boatos sobre desentendimentos entre ela e a irmã, que surgiram antes de as duas anunciarem o fim da dupla afetaram os filhos.

Simaria Mendes Cantora "Eu e a minha irmã nunca tivemos rivalidade entre a outra. Nunca, eu e a Simone. Eram as pessoas que estavam em volta."

Ao ser questionada se recebeu apoio dos demais familiares durante esse momento difícil, Simaria não respondeu. Em seguida, confirmou que se sentiu sozinha, mas que agora não era momento para falar sobre isso.

Se sentia muito cobrada na dupla

Ao Fantástico, a artista explicou que se sentia muito cobrada em um momento que estava fragilizada. Devido a isso, acabou desabafando e se antecipando ao mencionar uma possível separação em entrevistas no período antes do fim da dupla.

"Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei, cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe, observando algumas coisas que não estava gostando dentro do trabalho, juntou tudo e chega uma hora que falei: ‘Gente, não aguento mais isso’. É como se fosse um marido, que fica no seu pé. Só que depois nós conversamos. Nós nos entendemos. Ela [Simone] veio aqui em casa. Ela disse que 'era cuidado, minha irmã'. Mas estava me sufocando"

Conforme Simaria, a ideia inicial dela era que a irmã esperasse ela melhorar para as duas voltarem aos palcos juntas. E só depois de alguns shows, se separarem, pois o fim da parceria entre era inevitável, já que as irmãs queriam coisas diferentes.

As longas viagens para se deslocar aos destinos dos shows também desgastaram a artista. No entanto, o mesmo não aconteceu com Simone, que segundo a irmã, disse gostar desse formato.

Carreira internacional

Na entrevista, ela ainda confirmou que deve voltar ao cenário musical com novidade em 2023.

"Quero fazer muita música para projetos digitais. Recebi um convite muito especial para participar de um prêmio para homenagear compositores latinos-americanos, se chama La Musa Awards", disse.

Um dos pontos de divergências entre as irmãs era que Simaria tinha o desejo de lançar um álbum em espanhol. Ao ser questionada se investirá na carreira internacional durante a premiação, ela esclareceu que isso não acontecerá agora.

"Não vou me lançar ainda, estou plantando minha semente."

