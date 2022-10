Simaria canta trecho de música da carreira solo em prévia de entrevista

A cantora Simaria revelou um trecho da nova música solo, em prévia de entrevista ao Fantástico divulgada nesta sexta-feira (7). "É que eu cansei desse dedo na cara e do seu desaforo", diz o verso da canção.

No programa, a cantora dará novos detalhes sobre a carreira solo, após o fim da dupla com a irmã, Simone. Ela conta que a sua "nova versão" para 2023 será "uma mistura de Hebe Camargo, Dercy Gonçalces, Lolita Rodrigues e Nair Bello".

Ainda não há data definida para o lançamento de Simaria como cantora solo. A artista aponta que, antes de voltar aos palcos, precisa se cuidar da família e da saúde mental.

"Vou botar pra lascar, galera. Quando eu voltar... Vai demorar um pouquinho, assim, que eu vou cuidar dos meus filhos, da minha saúde e tal. Mas quando eu voltar, meu amor, vocês se preparem que quatro dessa mulherada juntas, quem é que aguenta, Brasil?", brinca Simaria, referindo-se a Hebe, Dercy, Lolita e Nair.

A entrevista na íntegra será exibida na noite de domingo (9), na TV Globo.

Fim da dupla

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla no dia 18 de agosto, anos 10 anos de parceria e hits como "Meu Violão e Nosso Cachorro" e "Foi Pá Pum". A separação ocorreu após uma série de conflitos entre as duas em eventos e participações em programas.

Na noite desta quinta-feira (6), Simone também deu detalhes sobre a carreira solo, em um vídeo para seu canal no Youtube. Simone afirmou que irá continuar com a mesma banda da dupla e terá dois backing vocals para acompanhá-la no palco.