Simaria irá receber prêmio de música nos Estados Unidos; entenda homenagem

A cantora Simaria será homenageada com prêmio no evento La Musa Awards 10th Anniversary Concert Celebration, nos Estados Unidos. O evento acontece no dia 13 de outubro, no Hard Rock Live, em Hollywood.

Anualmente, a premiação reconhece os maiores compositores, letristas, músicos e artistas da história da música latina.

No Instagram, a organização do evento chegou a publicar mensagem sobre a homenagem. "Temos orgulho de anunciar que Simaria será homenageada e apresentada como 'La Musa New Discovery 2022' e se apresentará ao vivo no Latin Songwriters Hall Of Fame".

No evento, foram confirmadas apresentações de Juanes, Carlos Vives, Cnco, Emanuel, Emilio & Gloria Estefan, José Feliciano, Yotuel, Beatriz Luengo, Descemer Bueno, Gente De Zon, El Funky, Elena Rose, Marlow Rosado, Elena Burke, Marlena Burke, entre outros nomes.

Separação de Simone

Legenda: Simone anuncia novidades sobre carreira solo Foto: Reprodução/YouTube

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla no dia 18 de agosto e causaram surpresa no público. A separação foi motivada por uma série de problemas em eventos e participações em programas.

Na quinta-feira (6), a cantora Simone revelou em vídeo publicado no YouTube como funcionará os shows em carreira solo. A sertaneja detalhou que dividirá os palcos com dois backing vocals.

"A equipe da minha banda continua a mesma. Só que eu tô trazendo para esse novo show dois backing vocals. Isso não existia, a dupla. Dois rapazes pra tá ali, a frente comigo, dançando, cantando também. Acho que isso vai ser muito legal para dá uma preenchida no palco", detalhou Simone.