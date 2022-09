Simone Mendes compra música de compositores cearenses para início de carreira solo

A cantora Simone Mendes iniciou uma série de audições musicais para montar o repertório do início da carreira solo. Uma composição de dois cearenses — Renno Poeta e Junior Gomes — já foi comprada para fazer parte do setlist da sertaneja.

Nesta quarta-feira (21), a cantora recebeu os compositores em São Paulo para ouvir e conhecer outras letras. Nas duas últimas semanas, os cearenses produziram 15 músicas para apresentar nas audições com Simone.

Renno e Junior Gomes assinam obras importantes de nomes como Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Wesley Safadão, entre outros.

Início de shows em outubro

Em entrevista à coluna no Aviões Fantasy, Simone contou que os primeiros shows já começam em outubro.

"Nesse momento, quero contar para todos vocês que eu tô separando músicas, estou num processo seletivo de montar repertório, o meu novo trabalho. Os shows já vão começar a partir do mês que vem, da minha carreira solo. Assim que eu lançar o EP de todas as minhas músicas, ai, sim, vou marcar a data do meu primeiro DVD solo", detalhou.