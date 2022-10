Simone Mendes revela com quem dividirá palcos em carreira solo: assista

A cantora Simone Mendes revelou em vídeo publicado no YouTube, na noite desta quinta-feira (6), como funcionará os shows em carreira solo. A sertaneja detalhou que dividirá os palcos com dois backing vocals.

"A equipe da minha banda continua a mesma. Só que eu tô trazendo para esse novo show dois backing vocals. Isso não existia, a dupla. Dois rapazes pra tá ali, a frente comigo, dançando, cantando também. Acho que isso vai ser muito legal para dá uma preenchida no palco", detalhou Simone.

Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla no dia 18 de agosto e causaram surpresa no público. A separação foi motivada por uma série de problemas em eventos e participações em programas.

No vídeo publicado nesta quinta-feira (6), Simone ainda falou sobre a relação com a irmã. "A parte boa disso tudo é que nós estamos felizes. Ela tá feliz com as escolhas dela e eu estou feliz com as minhas escolhas".

Das novidades da carreira solo, a sertaneja detalhou que fará um projeto de festa própria - comum à maioria dos cantores solistas.

Simone trabalha com produtor de Marília Mendonça

Outra novidade da carreira de Simone é o trabalho de produção musical com Eduardo Pepato. Anteriormente, a cantora Simaria era quem cuidava de tudo voltado aos shows e álbuns da dupla.

Agora, a sertaneja conta com o trabalho do produtor Eduardo Pepato, destacado no mercado sertanejo por trabalhos com Marília Mendonça. O álbum "Todos os Cantos Vol. 1", vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2019, foi produzido por ele.