Brigas de Simone e Simaria marcaram últimos momentos da dupla; relembre

Após 10 anos como dupla, Simone e Simaria anunciaram o fim da parceria na noite desta quinta-feira (18). A relação das irmãs estava estremecida há meses, e elas chegaram a brigar publicamente em um programa de televisão e durante um show em Caruaru.

Simaria já havia sinalizado que estava passando por dificuldades com Simone em uma entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla.

"Não significa que tem que morrer como duplinha", chegou a dizer a irmã mais velha, também em entrevista, pouco depois de anunciar, em junho, uma pausa nas apresentações por conta de problemas de saúde. Na época, Simone assumiu o comando dos shows da dupla sozinha.

O Diário do Nordeste reuniu os últimos desentendimentos que colaboraram para o fim da parceria das coleguinhas. (Relembre abaixo)

Briga no programa do Ratinho

Em maio deste ano, um atrito entre Simone e Simaria parou a gravação do Programa do Ratinho. O apresentador tentou amenizar pedindo palmas do público.

Durante a gravação, Simaria parou dueto da música "Amiga" por conta de um problema na voz. Em seguida, Simone falou que estava preocupada em poupar a voz da irmã: "Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado".

Simaria rebateu: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”.

Após fala de Simaria, a cantora Simone foi mais dura: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar”. Simaria retrucou: “Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”.

Atraso de Simaria em show em Caruaru

Uma desavença entre as irmãs marcou o show da dupla no São João de Caruaru neste ano. Simaria chegou 1h20 atrasada, quase no fim da apresentação, e fez com o evento se estendesse, ignorando as tentativas da irmã de ir embora.

No começo do show, Simone explicou que Simaria não havia acordado bem, mas que já tinha melhorado e estava a caminho. "Cheguei chegando e vim de vermelho porque sou a cereja desse bolo", brincou Simaria ao chegar.

Elas cantaram três musicas e Simone tentou encerrar o show, avisando que era chegada a hora de ir embora. A outra cantora rebateu e disse que "ganhou mais tempo".

Participação em podcast

A relação de Simone e Simaria já tinha sido assunto devido a uma conversa durante a gravação do PodDelas, apresentado pelas influenciadoras Bruna Unzueta e Tata Estaniecki.

Simone disse que se incomodava com a forma de Simaria se vestir, e que esse tema já rendeu discussões entre a dupla: "A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme".

Simaria rebateu falando que não era a roupa que vestia que a definia. "Não é minha roupa, não é a minha forma de falar, é o meu coração e só quem conhece meu coração é Deus", disse.