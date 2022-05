Simone e Simaria já haviam tido desentendimento em podcast antes do programa do Ratinho

As irmãs Simone e Simaria ganharam holofotes, nesta quinta-feira (5), por um desentendimento no programa do apresentador Ratinho. Nas redes sociais, os usuários lembraram uma outra situação em podcast "PodDelas", ocorrida antes da situação na emissora de SIlvio Santos.

As irmãs estiveram no programa na semana passada, e internautas chegaram a destacar que Simone não estava muito animada com a entrevista.

Assista (A partir de 51 min):

Em certo momento do bate-papo, as irmãs contaram que o irmão é responsável por cuidar da parte financeira da dupla, mas Simone logo rebateu e contou que a irmã gastava sem que o grupo soubesse.

Simaria explicou que fazia isso para investir e que a dupla sempre tinha um retorno. Simone disparou: “Depende”. Neste momento, Simaria bateu na mesa: “Quando eu faço investimento em alguma coisa pra gente é acreditando que vai dar certo. Só que tem hora que não dá. Eu vou fazer sempre, mas é claro que às vezes eu vou estar doente e não vou poder estar à frente".

Simone tentou explicar seu lado, após ser interrompida algumas vezes por Simaria: “Eu acho que é interessante a pessoa chegar e falar ‘fulano, o que você acha disso aqui?’ Se você tem uma empresa é interessante ouvir as partes. Acontece às vezes da pessoa colocar demais um valor que poderia ser colocado em outra coisa”.