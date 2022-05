Xand Avião prepara lançamento de música no Festival Viiixe Fortaleza

O cantor Xand Avião é um dos nomes com apresentação marcada no Festival Viiixe Fortaleza, programado este sábado (7). O forrozeiro promete repertório com lançamento do single “Aham, Ok”. A festa acontece no Marina Park Hotel.

“A letra conta a realidade de diversos casais modernos. Aquela dinâmica enrolada e sem compromisso, mas que ainda tem sentimento, sabe? É o famoso ‘golpe’ que um tenta dar no outro, falando que a pessoa é única, mas a realidade é outra, e os dois só fingem que acreditam”, revelou Xand Avião.

Xand Avião Cantor A música tem 3min03 de duração e ela é realmente uma nova aposta dentro da minha carreira. Para essa faixa, quis mesclar o forró com ritmos diferentes, trazendo essa batida moderna da música latina, junto com o gênero raiz do Nordeste. É até difícil definir qual caminho a música segue, porque durante a sua composição nós trouxemos diversas referências. É uma mistura boa!

Festival Viiixe chega em Fortaleza neste sábado

Legenda: Evento reúne nomes da nova geração do forró Foto: Natanael Feitosa/Divulgação

Os fãs do cantor Xand Avião vão poder reencontrar o ídolo em show no Marina Park, neste sábado. Ele é atração do Festival Viiixe. Além dele, se apresentam Zé Vaqueiro, Nattan, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

O evento percorre várias capitais do País neste ano. "Em Maceió, fizemos uma festa incrível; em Goiânia, também. Todos os shows com público total e ingressos esgotados dias antes do evento, e muita troca de energia com o público. Essa sensação que sentimos tanta falta nos últimos anos. Bom demais!", diz Xand.

O cantor é um dos responsáveis pela criação do Festival Viiixe. Na capital cearense, ele diz que o lado artista será mais aflorado do que o empresário.

"No dia do evento, o foco é todo em cantar, fazer o melhor show possível para esse público que é a minha casa! Cantar é algo que faço por anos e anos, e é minha paixão. Xand empresário veio depois, com mais amadurecimento, mais bagagem, e pronto para ajudar a nova geração que tem talento de sobra".

Nova geração de cantores

Veterano no forró, Xand Avião avalia os novos nomes do forró com bons olhos. "Rapaz, essa moçada é muito boa! Admiro demais o trabalho e a trajetória de todos. Assim como eu, eles também ralaram muito. Trabalhar com música não é algo fácil. Ver esses jovens tão talentosos ganhando o país me alegra muito. Uma honra ter eles ao meu lado neste projeto mais que especial".

O líder do grupo Aviões aponta o festival como mais uma data festiva consolidada no calendário de eventos do Ceará. "Se Deus quiser, sim! Aliás, que se consolide no país inteiro, porque queremos levar a cultura do forró e do piseiro pros quatro cantos desse Brasilzão por muitos e muitos anos. Este é nosso grande objetivo".

Serviço

Festival Viiixe Fortaleza

Atrações: Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan

Quando: sábado, 7 de maio

Hora: a partir das 19 horas

Onde: Marina Park Hotel

Venda de ingressos online: Brasil Ticket