Festival Viiixe! reúne nomes do piseiro em Fortaleza neste sábado (7)

A capital cearense recebe, neste sábado (7), a primeira edição do Festival Viiixe! programada no Ceará. Formado por Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan, a festa acontece no Marina Park Hotel, a partir das 19h.

Além do Fortaleza, a festa conta com calendário em mais 17 capitais brasileira. O primeiro evento aconteceu em Maceió, no dia 1 de abril.

Os ingressos para o Viiixe! Fortaleza continuam disponíveis e podem ser adquiridos através do site Brasil Ticket, com preços a partir de R$110, a depender do setor e lote escolhido. Para a festa na capital cearense, o público pode escolher entre os espaços Arena, Camarote e Lounge.

As atrações do evento ganharam notoriedade durante a pandemia por meio dos streamings de música.

Serviço

Atrações: Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan

Quando: sábado, 7 de maio de 2022

Hora: a partir das 19 horas

Onde: Marina Park Hotel

Venda de ingressos Online: Brasil Ticket