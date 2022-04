Zé Vaqueiro lança EP 'Do Melhor Jeito' com cinco músicas inéditas; veja clipe

O pernambucano Zé Vaqueiro lançou EP “Do Melhor Jeito”, nesta sexta-feira (30). Com cinco faixas inéditas que trazem a essência do cantor, passeando por composições românticas até o forró eletrônico. O single “Pior Jeito”, que também conta com clipe, é um dos destaques do repertório.

“Estava muito ansioso para lançar esse projeto, estamos trabalhando nele há algum tempo. Eu decidi soltar todas as músicas de uma vez para os meus fãs aproveitarem o material novo, quero ver a reação nas redes sociais e a recepção ali direto no show”, explana Zé Vaqueiro.

Veja clipe:

A música “Pior Jeito” é uma produção romântica que traz nova sonoridade ao repertório do cantor, assinada pelo próprio pernambucano junto com Raoni Moreno.



A composição relata a vida de uma pessoa apaixonada que idealizou um amor verdadeiro e foi traída, no refrão traz um conselho: "Se Valoriza!”. Completam o EP as faixas: “Volta Pro Seu Nego”, “Coisas Do Interior”, “Até Você Voltar Pra Mim” e “Hoje é Farra”, que terão vídeos disponibilizados nas próximas semanas.

Depois de um grande ano de 2021, em que ganhou reconhecimento nacional, Zé Vaqueiro continua trazendo sucessos e em fevereiro já emplacou “Adivinha Aí”, que atualmente conta com mais de 10 milhões de visualizações no Youtube e 7,6 milhões de execuções no Spotify.

