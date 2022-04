Arthur Aguiar lança EP em maio e revela produção audiovisual com nomes do forró e sertanejo

Arthur Aguiar, o campeão do Big Brother Brasil (BBB) 22, lança novo EP na segunda quinzena de maio. O projeto foi inteiramente gravado antes do confinamento e contará com os dois feats já lançados. A produção musical ainda terá duas músicas solo inéditas. As informações são do jornal Extra.

Acompanhado de compositores, o cantor produziu 30 músicas durante um "camp", como é chamado uma casa em que se reúnem letristas e músicos.

O primeiro single, "Casa revirada", contou com a participação de Matheus e Kauan e foi lançado em fevereiro. Um mês depois, em março, a música de trabalho escolhida foi "Fora da casinha", parceria com Matheus Fernandes.

Pedro Mota, empresário do Arthur Aguiar, contou que um projeto audiovisual será gravado com a participação dos cantores de forró e sertanejo.