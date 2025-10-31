Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto montagem com Marília Mendonça, Ana Castela e a dupla Matheus e Kauan

É Hit

Marília Mendonça, Banda Styllus, Matheus e Kauan: veja lançamentos musicais da semana

Dupla Hugo e Guilherme também lançou produção gravada no Ceará

Redação 24 de Janeiro de 2025
Cantor falou sobre estado de saúde em rede social

É Hit

Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, é internado e passa por cirurgia de emergência

Cantor chegou a cancelar participação em show

Redação 20 de Setembro de 2023
Montagem de fotos de irmão de Matheus e Kauan

Zoeira

Irmão da dupla Mateus e Kauan é preso por tentativa de homicídio em Goiás

Marcos Vinícius teria esfaqueado o primo da sua ex-esposa

Redação 11 de Agosto de 2023
Kauan cantor

É Hit

Kauan se desculpa por jogar microfone e deixar palco durante show

O sertanejo foi muito criticado nas redes sociais após sua atitude

Redação 02 de Agosto de 2023
Cearense Mari Fernandez foi uma das participações de novo EP de sertanejos

É Hit

Matheus e Kauan gravam EP com feats de Mari Fernandez e Wesley Safadão em Fortaleza

Produção audiovisual contou com repertório inédito

Redação 11 de Janeiro de 2023
Cantores sertanejos torcem por retorno de dupla

Opinião

Matheus e Kauan comentam separação de Simone e Simaria; assista

Irmãs sertanejas seguem carreira solo após anunciarem fim de dupla

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 19 de Outubro de 2022
Sertanejos já realizaram evento 'Praiou' em São Paulo

Opinião

Matheus e Kauan revelam novo evento para Fortaleza programado para 2023; saiba primeira atração

Cantores realizaram evento no sábado (15), no Colosso

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 18 de Outubro de 2022
Sertanejos são nomes presentes em grandes eventos na capital cearense

É Hit

Matheus e Kauan apresentam projeto 'Deixe de Onda - Sunset' em Fortaleza, neste sábado (15)

O evento também conta com apresentações de Raí Saia Rodada, Sousete e Pedro Cavalcante

Redação 13 de Outubro de 2022
Dupla sertaneja é nome presente em grandes festivais do Nordeste

É Hit

Matheus e Kauan realizam show em Fortaleza no dia 15 de outubro

Irmãos retornam ao Ceará após três anos longe do estado

Redação 25 de Agosto de 2022
Ator irá se dedicar ao forró e sertanejo após saída do BBB 22

É Hit

Arthur Aguiar lança EP em maio e revela produção audiovisual com nomes do forró e sertanejo

O carioca tem feat gravado com o cearense Matheus Fernandes

Redação 29 de Abril de 2022
1 2 3