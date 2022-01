Kauan, dupla de Matheus, é diagnosticado com Covid-19 e Influenza

O cantor Kauan, dupla com Matheus. foi diagnosticado com Covid-19 e Influenza. O sertanejo informou a situação em comunicado no Instagram, neste sábado (8). O parceiro de palco seguirá com agenda de shows sozinho.

"Passando aqui pra avisar vocês que vou ficar por uns dias isolado em casa. Fui diagnosticado com Covid e influenza. Matheus segue nos shows de hoje em Tamandaré e amanhã em Salvador. Logo, logo tô de volta, se Deus quiser. Ajudem o mano aí por mim nos shows", disse o cantor em declaração no Instagram.

Cantores diagnosticados com Covid-19 em 2022:

- Gusttavo Lima (Covid-19)

- Durval Lelys (Covid-19)

- Felipe Araújo (Covid -19)

- Simaria e três músicos da banda (Covid-19)

- Waldonys (Covid-19 pela segunda vez)

- Israel e membros da banda (Covid-19)

- Dudu Nobre (Covid-19)

Kauan relata falta de ar e dor de cabeça

Neste domingo (9), Kauan relatou sentir sintomas da doença e disse seguir com fé em uma melhora rápida.

"Passando aqui para avisar vocês como estou. Os dois primeiros dias foram mais tranquilos. Hoje, acordei um pouco pior, sentindo muita falta de ar e dores no corpo e de cabeça também. Mas é isso. Vamos na fé", declarou Kauan no Instagram.

Em comunicado, a assessoria do cantor tranquilizou os fãs. "Ele está assintomático, passa bem e cumprirá o isolamento em casa. Matheus testou negativo e manterá a agenda de shows do final de semana. Em respeito ao público, as apresentações de Tamandaré (PE) e Salvador (BA) não serão canceladas. Desde já agradecemos a compreensão e carinho de todos", diz nota.