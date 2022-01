Dudu Nobre é diagnosticado com Covid-19 ao fazer teste para participar do programa 'Encontro'

O cantor e compositor Dudu Nobre foi diagnosticado com Covid-19 ao realizar teste rápido para participar do programa "Encontro", nesta segunda-feira (3). A apresentadora Patrícia Poeta falou ao vivo, por videoconferência, com o carioca.

"Infelizmente Dudu Nobre, que seria nosso convidado, veio para cá, para Globo, e como todos nós fazemos sempre para trabalhar, ele fez o exame de covid e infelizmente testou positivo", disse Patrícia Poeta.

Dudu Nobre falou sobre sintomas que teve no fim de semana. "No sábado eu senti uma 'catarreira', me senti meio estranho. Comecei a tomar o remédio, pensei que fosse gripe", contou.

Na participação, o cantor disse tomou a vacinação contra a Covid-19. "Eu tô superbem, assintomático", disse Dudu Nobre..