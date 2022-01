Mariano, da dupla com Munhoz, testa positivo para Covid-19 novamente e cancela show em São Paulo

O cantor Mariano, que faz dupla com o cantor Munhoz, testou positivo para a Covid-19 novamente. Nesta sexta-feira (31), ele divulgou a informação. Os sertanejos precisaram cancelar um show programado no interior de São Paulo neste sábado (1º).

Os cantores se apresentariam no município de Taquarituba (SP). Em nota, a Coordenadoria Municipal da Cultura da cidade informou que, como parte do protocolo de segurança, todos os artistas que fazem parte do espetáculo da virada de ano realizam os testes da Covid-19 e que Mariano testou positivo para a doença.

De acordo com o município, a dupla sertaneja Jads e Jadson se apresentará no lugar de Munhoz e Mariano na cidade neste sábado.

Diagnóstico

De acordo com a assessoria dos sertanejos, Mariano fez um exame na terça-feira (28), após um dos familiares dele ter testado positivo. O teste deu negativo, mas, por causa dos shows, ele fez outro na quinta-feira (30), tendo o resultado positivo.

Mariano publicou vídeo no Instagram explicando como se infectou, pedindo a compreensão dos moradores e agradecendo a ajuda da dupla Jads e Jadson.

"A gente estava reunido com a família e um tio nosso, que foi embora depois do Natal, se sentiu indisposto, fez o teste e deu positivo. Então, a gente acabou indo fazer o teste também e grande parte da família acabou testando positivo. Mas, graças a Deus, estamos todos com sintomas leves", explicou.

O sertanejo tranquilizou os fãs e disse que chegou a tomar as duas doses de imunização.

"Todos nós estamos vacinados com as duas doses. Então, está todo mundo bem. Não precisam se preocupar, porque está tudo certo. Beijo e muito obrigado pelo carinho de todos. Muito importante reforçar: galera, tomem a vacina. A gente está passando por sintomas bem leves porque estamos todos vacinados", destacou Mariano.