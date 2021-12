Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia e membros de banda com Covid-19 e H3N2

O cantor Zé Felipe cancelou três shows agendados para acontecer nesta quinta-feira (30), sexta-feira (31) e no 1º de janeiro. Ele foi diagnosticado com pneumonia viral, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (29). De forma mais preocupante, três membros da banda do sertanejo foram positivados com Covid-19 (3) e outros três com H3N2.

Zé Felipe tinha shows marcados nas cidades de Guarapari (ES), Ortigueira (PR) e Torres (RS). Apesar dos sintomas de pneumonia viral, o comunicado informa que o sertanejo teve uma leve melhora.

"A Talismã Music, responsável pela carreira de Zé Felipe, está empenhada em remarcar as datas quanto antes. Mais uma vez contamos com a compreensão de todos para que possamos retomar nossas atividades de maneira segura", disse a produtora do cantor em nota.

Crise de amidalite

No domingo (26), antes de fazer show, Zé Felipe publicou stories explicando que teve 38.9 ºC de febre e muita dor no corpo por conta do quadro de amidalite.

Zé Felipe precisou cancelar um show que seria realizado no domingo (26) em Barra de São Francisco (ES). A gravadora Talismã Music, que gerencia a carreira dele, informou que o cantor está com amidalite aguda.