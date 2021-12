Zé Felipe cancela show no Espírito Santo por crise de amidalite aguda

O cantor Zé Felipe cancelou uma apresentação na cidade de Barra de São Francisco (ES), na noite de domingo (26), por uma crise de amidalite aguda. O sertanejo enfrentou febre de 38 graus, dores de cabeça e na garganta. Foi a primeira vez em sete anos de carreira que ele cancelou um evento.

Zé Felipe relatou os sintomas em vídeos nos stories do Instagram. Por precaução, Zé Felipe ficou isolado em casa e mandou a filha para casa da mãe. Ele também realizou testes de diagnóstico para Covid-19 e H3N2.

"Em virtude do cantor Zé Felipe ter sido diagnosticado com estado de amidalite aguda, o show realizado, hoje 26, no Estádio da Cidade de Barra de São Francisco (ES) terá de ser cancelado. Agradecemos a compreensão de todos, por aqui continuaremos na torcida para seu pronto restabelecimento", disse a assessoria do cantor em comunicado.

No Instagram, ele lamentou a falta no show e pediu desculpas aos fãs pelo ocorrido. Por fim, ele disse que em breve irá remarcar uma nova data na cidade.