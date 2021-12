'Sextou com S de Saudade': confira 5 músicas famosas da dupla Luíza & Maurílio

O "Sextou com S de Saudade" se eterniza a partir desta quarta-feira (29). Maurílio, intérprete da música com a dupla Luíza e Zé Neto e Cristiano, morreu vítima de complicações após uma infecção grave no pulmão. Compositor, o sertanejo cantava com a amiga Luíza desde 2016 e deixa uma carreira de hits.

Os dois ganharam fama após gravarem com Jorge e Mateus e posteriormente Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano, além de Marília Mendonça, cantora morta em novembro em um acidente de avião, de quem Maurílio era muito amigo.

Recentemente, os sertanejos emplacaram parcerias de sucesso com Dennis DJ e Dilsinho.

Maurílio Delmont Ribeiro deixa a esposa Luana Gomes, que constantemente estava no hospital onde ele estava internado, em Goiânia, e atualizava sobre o estado de saúde dele.

Veja 5 músicas famosas de Luíza e Maurílio