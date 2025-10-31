Diário do Nordeste
A cantora disponibilizou um contato para quem quiser contratar apresentações

É Hit

Cantora Luiza, da dupla com Maurílio, anuncia retorno aos palcos para maio

Desde a morte do colega de palco, a sertaneja vive fora dos shows

Redação 29 de Março de 2022
missa de sétimo dia de maurílio

É Hit

Luíza canta na Missa de Sétimo Dia de Maurílio no Maranhão; veja vídeo

"Não existe mais dor, nem sofrimento, só S de Saudade", escreveu um amigo do cantor no Instagram

Redação 05 de Janeiro de 2022
Postagem de Luiza recebeu mais de 400 mil curtidas

É Hit

Luiza afirma se sentir 'perdida e com medo' após a morte de Maurílio

Dupla faria sete anos de carreira em fevereiro deste ano

Redação 03 de Janeiro de 2022
foto de luíza e maurílio durante show

É Hit

Luíza se emociona no velório de Maurílio e diz que levará a voz dele 'por onde for'

Cantor sertanejo morreu nessa quarta-feira (30), vítima de um choque séptico

Redação 30 de Dezembro de 2021
Sertanejos são homenageados anualmente em projetos especiais

É Hit

Veja lista dos sertanejos que perderam duplas musicais por acidentes e doenças

Muitos nomes tiveram período de luto e seguem em carreira solo até hoje

Redação 30 de Dezembro de 2021
Luíza e Maurílio

É Hit

'Sextou com S de Saudade': confira 5 músicas famosas da dupla Luíza & Maurílio

Maurílio morreu aos 28 anos nesta quarta-feira (29), vítima de uma infecção no pulmão

Matheus Facundo 29 de Dezembro de 2021
estado de saúde de maurílio

É Hit

Maurílio tem nova piora em quadro de saúde após infecção grave no pulmão

Cantor continua sedado e em ventilação mecânica sob uso de drogas vasoativas

Redação 29 de Dezembro de 2021
Sertanejo passou após a gravação de um DVD e logo precisou ser internado

É Hit

Cantor Maurílio precisa de doações de sangue de forma urgente

Sertanejo segue em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Redação 22 de Dezembro de 2021
Maurílio é conhecido nacionalmente por sucessos como

É Hit

Maurílio respira de forma espontânea e chora ao ouvir a voz da mulher na UTI

Sertanejo vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas e segue realizando exames clínicos

Redação 20 de Dezembro de 2021
estado de saúde de maurílio

Ser Saúde

O que é tromboembolismo pulmonar, doença que deixou o cantor Maurílio em estado grave na UTI

Artista sertanejo apresentou melhora nessa sexta-feira (17), mas quadro clínico ainda é considerado grave

Redação 18 de Dezembro de 2021
