Luiza afirma se sentir 'perdida e com medo' após a morte de Maurílio

A cantora Luiza, que fazia dupla com Maurílio, fez uma homenagem ao amigo em postagem no Instagram e falou sobre os sentimentos com a partida repentina do amigo. Em texto publicado neste domingo (2), ela disse se sentir "perdida e com medo" após a morte do ex-parceiro de palco.

Na rede social, Luiza compartilhou uma série de fotos, contou que acreditou na melhora do amigo. O sertanejo Maurílio morreu após ter tromboembolia pulmonar, em Goiânia.

"Que pena que as coisas mais valiosas da vida a gente só aprende apanhando. Eu nem lembro como eu era musicalmente antes de você, eu estou perdida, com medo, mas te juro que, independente do que eu for fazer da vida, eu vou levar você", escreveu Luiza.

7 anos de carreira como dupla

Legenda: Cantora falou ter esperado Maurílio sair de internação para feijoada Foto: Reprodução/Instagram

Na publicação, Luiza ainda falou sobre a carreira musical ao lado de Maurílio. No começo de fevereiro de 2022, a dupla completaria sete anos.

No "textão", ela disse que tem tentado escrever para aliviar a dor e a vontade de conversar com Maurílio.

"Tenho pegado meu bloco de notas e tentado escrever algo para tentar aliviar do meu peito essa vontade de conversar com você. Pedi tanto para Deus te tirar com saúde dali, para eu te abraçar [...]. Para sentar com você e um violão e cantar só aquelas que a gente ama", escreveu.