Maurílio, da dupla com Luiza, morre aos 28 anos, após complicações de infecção no pulmão

O cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, morreu nesta quarta-feira (29), vítima de complicações de uma parada cardíaca. Mais cedo, o artista havia sido diagnosticado com choque séptico e precisou substituir antibióticos por drogas vasoativas.

Luiza e Maurílio haviam acabado de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel no dia 14 de dezembro quando o cantor passou mal após chegar da viagem de trabalho em Goiânia.

O artista estava respirando com ajuda de aparelhos.

Dupla sertaneja



Luiza e Maurílio ficaram conhecidos nacionalmente pela canção 'S de Saudade', lançada em 2019, com parceria da dupla Zé Neto e Cristiano.

Além disso, eles também já gravaram com nomes famosos do meio, como Alcione, Marília Mendonça, Jorge e Gabriel Diniz.

Em 2019, o cantor revelou diagnóstico de trombose venosa profunda e chegou a se afastar dos palcos por uma semana.

Conheça a doença que matou o cantor Maurílio

O cantor foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar no último dia 15 de dezembro. A doença que acomete o artista ocorre quando são formados coágulos de sangue, gordura, bolhas de ar ou até parte de tumores.

Os coágulos dificultam a oxigenação, uma vez que obstruem as artérias, podendo evoluir para embolia cerebral, cardíaca, renal, nos membros e no pulmão, como no caso clínico do cantor, e até uma parada cardiorrespiratória

Segundo publicação científica do Hospital das Clínicas de São Paulo, os sintomas mais frequentes são a dispneia, dor pleural, ansiedade, tosse, taquicardia, febre e hemoptise.

A incidência anual varia de 23 a 69 casos para cada 100.000 habitantes, com óbito de até 30% nos pacientes não tratados. Em cerca de 25% dos casos, aponta o estudo, os pacientes têm morte súbita.

O tromboembolismo pulmonar pode ser prevenido com alimentação saudável, boa hidratação e prática regular de exercícios físicos.

No caso de pessoas com histórico familiar da enfermidade ou com fatores de risco, como obesidade, imobilidade permanente ou temporária, gestantes, uso de anticoncepcional oral, portador de câncer e idade acima de 70 anos, devem se atentar ainda mais para os sintomas.



Relembre a carreira de Maurílio

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu em 15 de fevereiro de 1993, no município Imperatriz, no Maranhão. Ele estudou Ciências Contábeis, mas decidiu pela carreira artística.

O músico era compositor, produtor e arranjador. O maior sucesso da carreira de Maurílio foi “Sextou com S de Saudade”.

Maurílio conheceu Luiza em 2017. Naquele mesmo ano, eles formaram a dupla sertaneja. No início da carreira, eles se apresentavam em bares no Maranhão.

Ainda em 2017, foi lançado primeiro DVD da dupla. O “Ao Vivo em Goiânia” foi produzido na cidade de Trindade, tendo como a primeira música oficial “Tô Bem”.

Juntos, Maurílio e Luiza gravaram vídeos no canal do Yotube, conseguindo repercutir as músicas nas redes sociais, com milhões de visualizações.

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn