Veja lista dos sertanejos que perderam duplas musicais por acidentes e doenças

O gênero sertanejo é conhecido pela formação de grandes duplas da música nacional. A união de amigos ou irmãos para cantar começa cedo em igrejas, apresentações escolares ou feiras agropecuárias.

Por motivos de doenças ou acidentes, algumas vozes foram silenciadas nas últimas décadas.

Veja duplas:

João Paulo, dupla de Daniel

Legenda: Acidente com João Paulo aconteceu em 1997 Foto: Reprodução/YouTube

O cantor Daniel fazia dupla com o sertanejo João Paulo, que morreu aos 37 anos. Ele sofreu um acidente de carro no interior de São Paulo, em 1997. O veículo capotou diversas vezes e chegou a explodir.

Daniel começou segue em carreira solo desde 1998. Na maioria dos shows, ele lembra de João Paulo.

Leandro, dupla de Leonardo

Legenda: Leandro ainda chegou a participar do projeto sertanejo "Amigos" Foto: Reprodução/YouTube

O cantor sertanejo Leandro faleceu em junho de 1998. Aos 26 anos, ele enfrentou um câncer raro no pulmão e morreu por falência múltipla dos órgãos.

Em 1999, Leonardo lançou o primeiro álbum como cantor solo. Em especiais sertanejos, o sertanejo homenageou o irmão.

Camarguinho, primeira dupla de Zezé Di Camargo

Legenda: Camargo e Camarguinho em apresentação Foto: Reprodução/Facebook

Antes de forma com Luciano, o sertanejo Zezé De Camargo cantava com o irmão Emival. Eles faziam sucesso como Camargo e Camarguinho, até que Emival morreu em um acidente de carro com apenas 11 anos, no ano de 1975.

Incentivado pelo pai, Zezé continuou na música e segue carreira até hoje ao lado de Luciano.

José Rico, dupla de Milionário

Legenda: Milionário e Zé Rico ficaram conhecidos nacionalmente como "As Gargantas de Ouro do Brasil" Foto: Reprodução/Facebook

Em março 2015, o sertanejo José Rico morreu em um hospital da cidade de Americana, em São Paulo. A causa da morte foi insuficiência do miocárdio, seguida de parada cardíaca.

Após o falecimento do parceiro de voz, Milionário anunciou que formaria dupla com Marciano, que também perdeu o parceiro, João Mineiro, em 2012.

Kleber e Kaue

Legenda: Kleber, também conhecido como Klebinho, tinha 37 anos e era de Araraquara (SP) Foto: Reprodução/YouTube

Em 2021, o cantor sertanejo Kleber, dupla de Kaue, morreu aos 37 anos vítima das complicações causadas pela Covid-19.



Ele estava internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB) desde maio. O sertanejo era casado e deixou uma filha de 6 anos.

Maurílio, dupla de Luiza

Legenda: Luiza e Maurílio ficaram conhecidos nacionalmente com o sucesso "S de Saudade" Foto: Reprodução/Facebook

O cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, morreu em 29 de dezembro de 2021. Ele foi vítima de complicações de uma parada cardíaca.

Luiza e Maurílio haviam acabado de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel no dia 14 de dezembro quando o cantor passou mal após chegar da viagem de trabalho em Goiânia e precisou ser internado.

Na internação, ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele faleceu após sofrer um choque séptico.

Yago, dupla de Santhiago

Legenda: Yago ficou conhecido por imitar vozes de grandes sertanejos Foto: Reprodução/YouTube

O cantor sertanejo Yago, de 29 anos, que fazia dupla com Santhiago, morreu nesta quarta-feira (29), em Curitiba.

Segundo a assessoria do artista, ele estava internado no Hospital Erasto Gaertner, desde o início de dezembro para tratar um linfoma que causou uma pneumotórax. Tal condição ocorre quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. Consequentemente, o pulmão se contrai e deixa de funcionar.

Além de formar uma dupla sertaneja com o irmão Santhiago, Yago era conhecido por fazer imitações de outros músicos do gênero musical.