Cantor sertanejo Yago, dupla com Santhiago, morre aos 29 anos

O cantor sertanejo Yago, de 29 anos, que fazia dupla com Santhiago, morreu nesta quarta-feira (29), em Curitiba. As informações são do G1.

Segundo a assessoria do artista, ele estava internado no Hospital Erasto Gaertner, desde o início de dezembro para tratar um linfoma que causou uma pneumotórax. Tal condição ocorre quando o ar que deveria estar no pulmão vaza para dentro do tórax. Consequentemente, o pulmão se contrai e deixa de funcionar.

Além de formar uma dupla sertaneja com o irmão Santhiago, Yago era conhecido por fazer imitações de outros músicos do gênero musical.

Legenda: Os cantores paranaenses são de Curitiba Foto: Dupla Yago e Santhiago/Divulgação

"A voz forte e marcante do nosso amado Yago agora está sendo aplaudida no céu. Hoje infelizmente ele descansou depois de uma árdua luta contra um linfoma que causou uma pneumotórax. Nosso agradecimento a todos que oraram e enviaram energias positivas e a equipe do Hospital Erasto Gaertner que não mediu esforços para tentar salvar esse menino alegre, brincalhão e talentoso que vai deixar saudades", diz texto de uma publicação no Instagram da dupla.

O velório está marcado para acontecerr a partir das 8h desta quinta-feira (30), na capela 2 do Cemitério Paroquial Colônia Orleans, em Curitiba. O enterro será no mesmo local, às 14h.

Ano difícil para a música sertaneja

O ano de 2021 está sendo difícil para o mundo sertanejo. Também nesta quarta, o cantor Maurílio, da dupla sertaneja com Luiza, morreu vítima de complicações de uma parada cardíaca.

Mais cedo, o artista havia sido diagnosticado com choque séptico e precisou substituir antibióticos por drogas vasoativas.

Há menos de dois meses, a cantora Marília Mendonça também perdeu a vida em um acidente de avião em Minas Gerais.