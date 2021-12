Entenda o que é tromboembolismo pulmonar, doença que deixou o cantor Maurílio em estado grave na UTI

Diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, o cantor Maurílio, que faz dupla sertaneja com Luiza, segue internado há três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia, onde faz hemodiálise e respira com a ajuda de aparelhos.

A doença que acomete o artista ocorre quando são formados coágulos de sangue, gordura, bolhas de ar ou até parte de tumores.

Os coágulos dificultam a oxigenação, uma vez que obstruem as artérias, podendo evoluir para embolia cerebral, cardíaca, renal, nos membros e no pulmão, como no caso clínico do cantor, e até uma parada cardiorrespiratória

Segundo publicação científica do Hospital das Clínicas de São Paulo, os sintomas mais frequentes são a dispneia, dor pleural, ansiedade, tosse, taquicardia, febre e hemoptise.

A incidência anual varia de 23 a 69 casos para cada 100.000 habitantes, com óbito de até 30% nos pacientes não tratados. Em cerca de 25% dos casos, aponta o estudo, os pacientes têm morte súbita.

O tromboembolismo pulmonar pode ser prevenido com alimentação saudável, boa hidratação e prática regular de exercícios físicos.

No caso de pessoas com histórico familiar da enfermidade ou com fatores de risco, como obesidade, imobilidade permanente ou temporária, gestantes, uso de anticoncepcional oral, portador de câncer e idade acima de 70 anos, devem se atentar ainda mais para os sintomas.

Boletim médico

Maurílio sofreu uma parada cardíaca após a gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Apesar de ainda estar sedado e respirando por aparelhos, o artista teve resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais, conforme a última atualização clínica do estado de saúde dele expedida nessa sexta-feira (17).

"O hospital informa que o senhor Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da Unidade, ainda em estado grave. O paciente encontra-se em melhora clínica progressiva. Recebeu avaliação da equipe de cirurgia vascular na noite desta quinta-feira, 16, que confirmou não ser necessário intervenção cirúrgica no momento, por isso mantém o tratamento atual. Segue em hemodiálise e apresenta resposta favorável das funções renais e melhora dos sinais vitais, precisando cada vez menos de medicações para esta finalidade", diz comunicado médico.

Ainda nessa sexta, a companheira do artista, Luana Ramos, relatou como tem sido os primeiros dias de internação, destacando a luta de Maurílio pela vida.

“E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é muito forte! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você”,