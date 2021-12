Mulher de Maurílio relata a luta do sertanejo pela vida: 'É tanta força que emana de você'

Luana Ramos, companheira do cantor Maurílio, fez uma forte declaração no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (17). Ela relatou a luta do sertanejo sobre os primeiros dois dias de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Maurílio foi hospitalizado em Goiânia após passar mal e ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

Legenda: Publicação de Luana em rede social Foto: Reproduçaõ/Instagram

"E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é muito forte! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você!", escreveu Luana no Instagram.

Ainda na publicação, ela pediu orações de fãs, amigos e familiares. "Pra quem esse post alcançar, peço que continuem orando! Deus está agindo! Obrigada a todos que já estão clamando à Deus pela vida do Maurílio! Continuem, não parem".

Cantor inicia hemodiálise

O cantor sertanejo Maurílio apresentou evolução no quadro de saúde nesta quinta-feira (16). Segundo Luiza, companheira de dupla, os médicos "estão mais animados", pois o estado no qual ele chegou na unidade era "muito ruim".

"Eu e o André quando levamos ele para o hospital ficamos com muito medo. E agora ele está melhorando, graças a Deus. Continuem orando, vai ficar tudo bem porque o Maurílio é forte. Agora vai ser só notícia boa", comentou a cantora no stories.

Luiza disse que recebeu as informações de Luana Gomes, esposa de Maurílio. Nesta quinta, o sertanejo, que chegou em hospital de Goiânia em estado grave nessa quarta-feira (15), passou por novos exames de ajuste terapêutico.