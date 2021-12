Maurílio apresenta melhora no quadro e vai começar hemodiálise ainda nesta quinta-feira (16)

O cantor sertanejo Maurílio apresentou evolução no quadro de saúde nesta quinta-feira (16). Segundo Luiza, sua companheira de dupla, os médicos "estão mais animados", pois o estado no qual ele chegou na unidade era "muito ruim".

"Eu e o André quando levamos ele para o hospital ficamos com muito medo. E agora ele está melhorando, graças a Deus. Continuem orando, vai ficar tudo bem porque o Maurílio é forte. Agora vai ser só notícia boa", comentou a cantora no stories.

Luiza disse que recebeu as informações de Luana Gomes, esposa de Maurílio. Nesta quinta, o sertanejo, que chegou em hospital de Goiânia em estado grave nessa quarta-feira (15), passou por novos exames de ajuste terapêutico.

Boletim médico de Maurílio

Após exames, uma lesão renal, possivelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar, foi encontrada. Maurílio começará hemodiálise ainda na noite desta quinta. Ele apresentou uma visível melhora, apesar de continuar em estado grave na UTI.

Boletim médico do cantor foi atualizado na noite de hoje: "Em relação ao estado hemodinâmico, apresentou melhora quando comparado com o período da manhã de hoje. O paciente segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, que está empenhada, diariamente, em cuidar da saúde do sr. Maurílio.

Leia o boletim na íntegra:

O hospital informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, ainda em estado grave, porém com melhora em relação ao dia anterior. Foi avaliado pela equipe de nefrologia, que identificou lesão renal, possivelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar e às paradas cardíacas, e indicou início de terapia de hemodiálise, previsto para começar na noite de hoje (16/12). É importante ressaltar que o procedimento já vinha em análise pela equipe, tratando-se de algo comum e transitório em casos similares. Realizou ultrassom dos membros inferiores, sendo identificados trombos no sistema venoso da perna direita, algo também esperado em pacientes com condições similares. Em relação ao estado hemodinâmico, apresentou melhora quando comparado com o período da manhã de hoje. O paciente segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, que está empenhada, diariamente, em cuidar da saúde do sr. Maurílio.

Sinais vitais mais estáveis

Segundo o médico Wandervam Azevedo disse mais cedo em entrevista ao G1, houve uma melhora na parte respiratória do sertanejo.

"As partes clínica e a respiratória deram uma melhorada. Por exemplo, ontem [15], o respirador eletrônico chegou a fornecer 80% de oxigênio e, hoje [16], caiu para 60%, o que é um bom sinal", explicou o médico da produtora Work Show — empresa responsável por gerenciar carreira de sertanejo.

Ainda segundo o profissional de saúde, a equipe médica aguarda o resultado de exames para saber se Maurílio vai precisar fazer hemodiálise por causa da doença.

O médico destacou que o quadro de saúde evoluiu de gravíssimo para grave, ou seja, o artista apresenta sinais vitais mais estáveis.