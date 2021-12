Maurílio ganha corrente de orações de Gabi Martins, Zé Neto e Cristiano, entre outros sertanejos

Amigos do cantor Maurílio usaram as redes sociais para pedir orações pela saúde do sertanejo, dupla de Luiza. Ele foi internado após passar mal durante a gravação de um DVD, na quarta-feira (15). Atualmente, ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado em Goiânia.

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano pediu uma corrente de oração em vídeo no Instagram.

Assista:

Maurílio ganha correntes de orações de Gabi Martins, Zé Neto e Cristiano, entre outros sertanejos https://t.co/1YDyIK92FT pic.twitter.com/CZuemc1KJD — Coluna É Hit (@colunaehit) December 16, 2021

Zé Neto Cantor Queria pedir para todas as pessoas que seguem Zé Neto e Cristiano uma corrente de oração bem forte para o Maurílio, da Luiza e Maurílio. Ele passou mal e está internado em estado grave. Eu queria que todo mundo, todo mundo, desejasse uma corrente de oração bem forte para ele sair dessa e estar em todos os palcos por aí. Um beijo no coração, vamos pra cima, força, meu irmão

A cantora e compositora Gabi Martins postou: “Peço orações, por favor, para meu amigo! Ele vai sair dessa! Luiza, tudo apoio para você. Amamos vocês!”.

Luiza, parceira de palco de Maurílio, também pediu aos fãs para tirar um tempo do dia para rezar pelo cantor. "Só isso que peço, com toda humildade do mundo. Dediquem uma oração ao Maurílio, por favor".

Maurílio é diagnosticado com tromboembolismo pulmonar

O sertanejo Maurílio foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar após exame de imagem nesta quarta-feira (15). Ele permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Veja mais É Hit Cantor Maurílio respira com ventilação mecânica em UTI

A tromboembolia pulmonar acontece quando são formados coágulos de sangue, gordura, bolhas de ar ou até parte de tumores, dificultam a oxigenação.

Segundo publicação do Hospital das Clínicas de São Paulo, os sintomas mais frequentes são a dispneia, dor pleural, ansiedade, tosse, taquicardia, febre e hemoptise,