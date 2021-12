Cantor Maurílio sofreu três paradas cardíacas e segue em quadro gravíssimo, diz médico

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, sofreu três paradas cardíacas e está em estado gravíssimo, informou o médico Wandervan Azevedo em coletiva de imprensa, na noite de quarta-feira (15). Um exame confirmou que o sertanejo teve tromboembolismo pulmonar.

O sertanejo está internado em um hospital privado, em Goiânia. Maurílio foi internado na madrugada de quarta-feira, após passar mal durante a gravação de um DVD.

O médico disse ainda que o cantor estava a 3 minutos do hospital, o que "colaborou para que ele esteja vivo".

Por conta do estado de saúde de Maurílio, a produtora Work Show — escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurílio — cancelou apresentações dos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso (MT) e Glória d’Oeste (MT).

O sertanejo deu entrada no hospital na apresentando dificuldades para respirar e com fortes dores no peito. Ele foi atendido pela equipe médica e durante a avaliação teve uma parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso.

SERTANEJO FOI DIAGNOSTICADO COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM 2019

Não é a primeira vez que Maurílio preocupa os fãs por conta da saúde. Em abril de 2019, ele revelou que foi diagnosticado com trombose venosa profunda. Ele chegou a ficar afastado de apresentações por sete dias.

No época, em vídeos no Instagram, ele explicou aos fãs que estava sentido dores nas pernas. Ao ir ao médico foi constatado o quadro da doença. Para prevenir dores, ele foi orientado a usar meia de compressão.

