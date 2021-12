Esposa de Maurílio pede orações pela saúde do cantor após internação na UTI: 'Ele vai vencer'

Luana Gomes, esposa do cantor sertanejo Maurílio, internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Goiânia, pediu orações pelo marido. Ele sofreu uma parada cardíaca na madrugada desta quarta-feira (15).

"Orem pelo Maurílio! Orem pela saúde e pela vida dele! O momento é de oração! Ele é forte, ele vai vencer. Ele já venceu! A vitória é Dele", escreveu Luana nas redes sociais.

O artista de 28 anos respira com ajuda de aparelhos após ter sido reanimado. Não há previsão de alta. As informações são do g1.

Maurílio fez show antes de passar mal

Luiza e Maurílio haviam acabado de participar da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel nesta terça-feira (14). O cantor chegou da viagem de trabalho quando passou mal.

O escritório que gerencia a carreira da dupla, a Work Show, informou que, "devido ao estado de saúde do cantor Maurilio, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso - MT e Glória d’Oeste - MT, foram cancelados".

A nota do escritório termina com um pedido de orações para o "rápido restabelecimento" de Maurílio.