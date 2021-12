Tati Bernardi e Samantha Pearson denunciam médico Renato Kalil após relatos de Shantal Verdelho

O médico Renato Kalil, denunciado por violência obstétrica pela influenciadora Shantal Verdelho, foi citado em novas denúncias, desta vez feita pela jornalista britânica Samantha Pearson e pela escritora Tati Bernardi. As duas fizeram relatos de violência e assédio moral em entrevista ao jornal O Globo.

Pearson, correspondente do The Wall Street Journal no Brasil, afirmou que o primeiro episódio de assédio com o médico aconteceu em 2015, no parto do primeiro filho dela. Na ocasião, Kalil teria falado da vagina da jornalista com se ela não estivesse no recinto.

Samantha Pearson recebeu referências de Kalil enquanto procurava por um parto normal na gestação. Segundo ela, no entanto, a experiência foi profundamente traumática.

"Ele falava da minha vagina como se eu não estivesse ali. Passei semanas chorando sozinha em casa, sem saber se ele tinha dado mais pontos do que o necessário, com medo de transar, de sentir dor", explicou a jornalista durante a entrevista.

Os pontos citados por ela são chamados, comumente, de "ponto do marido". O procedimento consiste no fato de deixar mais costuras do que o necessário na região do períneo após o parto normal, e é considerado machista.

Após isso, ela voltou a passar por episódios de assédio no consultório do médico, dessa vez em 2019. Grávida da segunda filha, ela voltou a procurar Kalil, mas ouviu que teria que emagrecer ou seria traída pelo marido.

Outras denúncias

Além de Samantha, a escritora Tati Bernardi também usou as redes sociais para falar sobre as atitudes de Renato Kalil. No Instagram, ela lamentou os relatos e comentou a experiência de uma consulta com o profissional.

Legenda: Tati Bernardi usou o Instagram para falar sobre o assunto Foto: reprodução/Instagram

"Na época escrevi uma crônica para a Folha contando a experiência, mas sem dar nomes, e ele ficou doido falando mal de mim para pessoas próximas", disse ela sobre o caso. Tati Bernardi afirmou que o médico só falava de si mesmo e chegou a expor a própria mulher e outras pacientes.

Os relatos contra Kalil começaram depois do vazamento de um áudio de Shantal Verdelho, que criticou a conduta do médico durante o parto.